Eesti seksuaaltervise liidu liikmed valisid oma aastakoosolekul 2017. aasta seksuaaltervise edendajaks Risti koguduse õpetaja ning hingehoidja Annika Laatsi. Auhinnaga soovitakse tunnustada inimesi või organisatsioone, kes on Eestis seksuaaltervise ja seksuaalõiguste valdkonnas eriliselt silma paistnud, kes on oma eeskuju ja entusiasmiga innustanud teisi, mõjutades sellega positiivselt kõikide inimeste elu ja heaolu.

Marie Abel, Eesti seksuaaltervise liidu president: „Annika Laatsi kandidatuur esitati meie liidu liikmete poolt, kuna tema avaldus kooseluseaduse teemal ETV arvamussaates „Suud puhtaks“ kõneles kõigi inimeste võrdsest kohtlemisest ja nende õiguste kaitsest, sõltumata nende seksuaalsest orientatsioonist.

Annika Laats rääkis saates nii: "Mina tunnen Jumalat halastajana, kes tahab, et inimesed elaksid harmoonias ja et puuduksid kõikvõimalikud lõhed. Kui ma mõtlesin sellele, milliseid inimesi on Jeesus kõrvale tõrjunud - sest minu jaoks on Jumal saanud inimeseks Jeesuses - siis ta on tauninud ainult neid, kes peavad ennast teistest paremaks, normaalseks ja õigeks. Ja neile, kes on teistsugused ja ühiskonna poolt kehvaks peetud, on ta sirutanud käe."