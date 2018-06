Inglismaal Surreys said ehitusel ametis olevad mehed kuulda, et uute tervise- ja ohutusnõuete tõttu ei tohi nad edaspidi tööl olles kanda lühikesi pükse. Trotsimaks kuuma ilma, otsustati selga panna seelikud ja kleidid.

Naisteriiete kandmist ei saa meestele keelata, kuna neid kaitseb soolise võrdõiguslikkuse regulatsioon, vahendab The Sun.

45aastane Simon Miles sõnas, et ta pole 20 aasta jooksul midagi sellist kuulnud. „Tulin esmaspäeval tööle ja mulle öeldi, et mu jalad peavad kaetud olema,“ rääkis ta. Simoni sõnul kaalus ta koguni uue töö leidmist, kuid siis mõisteti, et ehitusel asuvas kontoris töötavad ka naised, kes kannavad seelikuid. „Nad ei saa keelata meid sama tegemast,“ sõnas mees.

