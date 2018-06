René Piik

Õpilased, kes on I klassi alguses ees, on III klassis veel rohkem ees. Arenevad kiiremini need, kellel on kooli alustades verbaalsed ja matemaatikaoskused juba olemas. Õpilased, kes on algusest peale ülejäänud klassist maas, tihtipeale järele ei jõuagi.