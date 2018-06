Suvesaate "Merevaade Matverega" viib purjed Hara sadamasse, kus nõukogude ajal oli allveelaevade demagnetiseerimise keskus. Merekarul Marko Matverel tuleb kätte haarata keevituskolb.

"Meie laev oli tehtud korgipuust, tema mastid olid kalaluust," laulab saatejuht Marko Matvere rõõmsalt aerusurfilaual uutele väljakutsetele vastu aerutades.

Täna on suurepärane päev merele minekuks. Eesti rannik on täis väga huvitavaid sadamaid. Lisaks veel need sadamad, mis jäävad siseveekogudele. Kokku on Eestis üle kahesaja sadama ja nii mõnedki neist jäävad täna saate “Merevaade Matverega” teele.