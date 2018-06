Hollywoodi kuumim lahutusprotsess ei rauge: kohus on andnud Angelina Jolie'le korralduse, et too lubaks oma eksmehel Brad Pittil sagedamini lastega kohtuda.

Kohus on veendunud, et lapsed on Pittiga väljaspool ohtu ning neil kõigil on vaja mõlema vanemaga elutervet ja tugevat suhet.

Maddox kui vanim laps võib siiski ise otsustada, kui palju ta kummagi vanemaga suhelda tahab.