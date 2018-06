Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv sõlmisid lepingu Suurbritannia plaadifirmaga 130701, kes annab sel sügisel välja nende esimese ühise albumi. Duo on koos esinenud 2016. aasta teisest poolest, pälvides publiku ja kriitikute sooja vastuvõtu mitmel pool maailmas. Koos albumiga avalikustatakse ka duo rahvusvaheliste esinemiste kava. Maarja Nuut & Ruum on duo, kes ühendab oma instrumentide - viiuli, vokaali, luuperi ja elektroonika - abil mineviku ja tuleviku, pärandi ja sünteesi, läinud aegade kummalise intuitiivse taju ja meid ees ootava tehnoloogilise maailma. Duo koostöö sai alguse kaks aastat tagasi Viljandi pärimusmuusika festivali eel, kui Maarja sai sinna kutse esineda eriprojektiga. “Olin mõnda aega mänginud mõttega kaasata oma muusikasse rohkem elektroonilisi helisid, kuid ei teadnud päris täpselt kuidas. Hendriku muusikaline looming oli mulle korduvalt kõrva jäänud. Helistasin talle, saime kokku ja nii see koostöö alguse sai,” selgitas Maarja Nuut. Hendrik Kaljujärv lisab: “Polnud aimugi, mis sellest koostööst saab. Me justkui leiutame seda muusikat kogu aeg ja mulle tundub, et see ebamäärasus hoiabki seda käimas."

“Meie taustad ja töömeetodid on küllaltki erinevad, kuid võibolla just seepärast täiendavad need teineteist viisil, kus mõlemal on ruumi enda väljendamiseks ning loodud maailmad sulanduvad üpris loomulikult kokku,” rääkis Maarja.

Uue albumi väljaandja on Suurbritannia plaadifirma 130701, kes avaldab peamiselt post-klassikalist muusikat, näiteks on nad teinud koostööd selliste artistidega nagu Max Richter, Hauschka, Set Fire To Flames. 130701 omakorda kuulub plaadifirma FatCat Records alla, mis tegutseb 1989. aastast; nende muusikavalikusse kuulub post rock, indie, minimal techno, noise jm. Nad on avaldanud näiteks Sigur Rósi, Animal Collective'i jpt loomingut. Plaadifirma 130701 juht Dave Howell on jälginud Maarja Nuudi tegemisi juba mitu aastat, täpsemalt alates 2015. aasta Tallinn Music Weekist, mil ta kutsus Maarja FatCati kureeritud programmi esinema. “Mul on väga hea meel, et meil õnnestub Maarja Nuudi & Ruumi ühine album meie plaadifirma alt välja anda. Nende looming sobib 130701ga imehästi ning on igati kooskõlas sellega, mida ma püüan siin plaadifirmas teha – leida pidepunkte traditsioonilise muusikaga, kuid viia seda mingis teises suunas, luua traditsiooniliste komponentide ja instrumentidega midagi täiesti uut ja omanäolist. Oleme alati püüdnud leida tugevaid artiste, kes paistavad silma ja ajavad oma asja, kes ei järgi karja ega kopeeri teisi. Maarja ja Hendrik on selgelt leidnud oma koha - nii palju kui mina tean, ei tee täna keegi teine mitte midagi sellist nagu nemad,” rääkis Dave Howell. Maarja Nuut on laulja ja viiuldaja ning võluv esineja, kes võitnud paljude kuulajate ja kriitikute tähelepanu üle maailma. Täna üks rahvusvaheliselt tunnustatumaid ja enim kontserte andvaid Eesti muusikuid on välja andnud kaks albumit - “Soolo” ning “Une meeles” – mõlemad on toonud talle rohkelt publikut ning mitmeid auhindu.