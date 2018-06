Kim Jong-uni kunagine õpetaja Šveitsi koolist väitis NBC uudisteprogrammile, et tema endine õpilane mõistab inglise keelt, kuigi teeskleb vastupidist. Ka Põhja-Korea liidri hea sõber, USA endine sportlane Dennis Rodman on kinnitanud, et Kim oskab kindlasti inglise keelt – vähemalt seda osa, mis puudutab korvpalli.

12. juunil toimunud tippkohtumisel olid tõlgid nii Trumpil kui Kimil, meenutab Daily Mail. Ekspertide sõnul kasutas viimane keeleabi vaid seetõttu, et saada rohkem aega vastamiseks.

Michel Riesen, kes oli õpetajaks 14aastasele Kimile, sõnas, et poiss omandas omal ajal inglise keele baastaseme. „Ta oli hea õpilane, kuid ei midagi erakordset,“ rääkis Riesen.

Kim Jong-uni teati Liebefeld Steinhölzli rahvusvahelises koolis kui Põhja-Korea saadiku poega Pak Uni.