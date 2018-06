Tänane Eesti Ekspress kirjutab, et riigikogu liige Marko Pomerants olevat põhiseaduskomisjoni istungil väitnud, et tema lehti ei loe ja ajakirjandusele tuleb päitsed pähe panna. Pomerantsi ütles Õhtulehele, et sellest väitest vastab tõele vaid pool.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil arutati, kas isikuandmete kaitse seaduse eelnõus kasutada fraasi „avalik huvi“ või „ülekaalukas avalik huvi“. Eesti Ekspressi andmetel olevat Marko Pomerants ennast käima tõmmanud ja laianud stiilis, et tema lehti ei loe ja ajakirjandusele tulebki päitsed pähe panna.

"Sellest väitest vastab tõele see, et ma lehti ei loe. Et ajakirjandusele tuleb päitsed pähe panna, seda ma pole kunagi öelnud ja nii ma ka ei mõtle," kinnitas Pomerants Õhtulehele.