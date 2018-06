Mart Laar rääkis intervjuus ERR-i uudisteportaalile, et bürokraatiat peaks olema vähem.

"Üldiselt võiks ametnike arv olla väiksem, ka seadusi, keeldusid ja käskusid võiks olla vähem. Iga käsu ja keelu kohta on inimene, kes seda kontrollib. Kui keegi kontrollib, on alati võimalus, et Eesti korruptsiooniindeks kerkib jälle sinna, kust ta õnneks on langenud, mis on meie vastavate ametivõimude hea töö," selgitas Laar.

"Mida rohkem ametnikke, seda rohkem seadusi ja mida rohkem seadusi, seda rohkem ametnikks," tõdes mees, et tegemist on suletud ringiga.