Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Sven Sakkov ütles, et USA ja Põhja-Korea ühisdeklaratsioon ei ärata usaldust, kuna Põhja-Korea on pidevalt kokkuleppeid rikkunud ning selles ei ole midagi kirjas ballistiliste rakettide programmi kohta.

Sakkov ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et suhtub Donald Trumpi ja Kim Jong-uni ühisavaldusse sügava umbusuga, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Vaatame selle teksti peale - neli väga üldist punkti. Kõige olulisem punkt, mis puudutab desarmeerimist tuumarelvade osas, kordab tegelikult aprilli lõpu Põhja- ja Lõuna-Korea kokkuleppe teksti. Ja need on nii lühikesed punktid, et nad oleksid nagu disainitud nii, et ühte Twitteri säutsu ära mahtuda," rääkis Sakkov.

