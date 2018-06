Uskumatu, aga populaarsed telenukud, mis võiksid praegu muuseumieksponaatidena meie silma rõõmustada, vedelevad rahvustelevisiooni majas ega huvita kedagi. Kaks aastat tagasi koliti nukud oma toast välja. Nädalaga. Äsja sündinud ETV+ vajas ruume. „Võeti, pandi ruttu-ruttu kastidesse ja viidi kostüümilattu,” ohkab telekunstnik Gunta Randla. Nii, nagu need kaks aastat tagasi said sinna pandud, kadusid need ka pildilt. Neid nagu polekski olemas olnud.