Psüühikahäirega naine vaatab oma viiendal korrusel asuva korteri rõduaknast alla ning ütleb, et kui teaks, et teda ootab kohene surm, hüppaks ta kõhklemata. „Lakkamatu kius, mis blogimisega alguse sai, on mind nii kaugele viinud,“ põhjendab ta suitsiidimõtteid.