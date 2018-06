Tallinna lähedal Männikul puhkes teisipäeva õhtul põleng.

"Kahe karjääri vahel on puid maha võetud ning põlema läks tee äärde ladustatud puit. Midagi hullu siin ei ole. See põleb ära ja kuskile tal minna ei ole," kinnitas Põhja päästekeskuse pressiesindaja Õhtulehele, et tulekahju laienemise ohtu ei ole ning selle ohjeldamine ei nõua suuri ressursse.

"Männikul mets põleb! Paistab väga kuum tuli ja tuul kannab mühinal edasi..." kirjeldab põlengust Facebooki video postitanud Heiki Hanso. "Jõudu päästjatele! Inimesed - lõpetage pull!"