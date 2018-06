Tartu maakohus otsustas esmaspäeval, et AS Põltsamaa Felix ei ole Ivar Musta autoriõigusi rikkunud. Must soovis Põltsamaa Felixilt saada kahjutasu ca 100 000 eurot.

Kohus leidis, et Ivar Must on 1994. aasta Põltsamaa reklaami jaoks loodud muusika autor, kuid Põltsamaa 2013–2016 reklaamides kasutatud muusika ei ole 1994. aasta muusika arranžeering, selgitasid Põltsamaa Felixit esindanud advokaadid Mari Must ja Ants Nõmper advokaadibüroost Ellex Raidla. Ivar Must soovis AS-lt Põltsamaa Felix saada ca 100 000 eurot, kuid esmaspäevase otsusega peab ta hoopis AS-le Põltsamaa Felix maksma 25 000 eurot kohtukulude katteks, lisasid nad. Kohus selgitas, et kahe takti pikkuse viisijupi puhul peab eriti selge olema, milline on algversioon. Ivar Must ei suutnud esitada oma teose algversiooni ning asjas osalenud eksperdid said algsest loost erinevalt aru, märkisid Põltsamaa Felixit esindanud advokaadid. Selles olukorras on pea võimatu hinnata, kui palju on algteost kasutatud.

Kohus leidis ka, et teose kasutamisel tuleb hinnata tervikut – meloodiat, kontrapunkti, rütmi, instrumentatsiooni, orkestratsiooni, faktuuri ja nendevahelisi kombinatsioone ja seoseid. „Kohus leidis, et kokkulangevate nootide puhul oli see juhuslik sarnasus, mille esinemisele aitavad muu hulgas kaasa vaidlusaluse muusikalise fraasi lühidus ja eesti keele eripäradest tingitud rütmi parim kasutusvõimalus,“ selgitasid Mari Must ja Ants Nõmper. Kaotajal on võimalus otsus vaidlustada 30 päeva jooksul.