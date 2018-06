Juba enne kohtumise algust pidasid mitmed eksperdid kummaliseks Trumpi sooje sõnu Kimi aadressil - tõsi küll, varem on USA president Kim Jong-uni paksukeseks ja hulluks sõimanud. Riigi puhul, kus on kümneid tuhandeid poliitvange, ootasid paljud USA presidendilt teema tõstatamist. Kuid Trumpi sõnul rääkisid nad Kimiga inimõiguste teemal vaid põgusalt.

USA presidendi ja Põhja-Korea diktaatori suurkohtumine on selleks korraks läbi. Artikleid ja erinevaid jututeemasid kohtumisest on väga palju, neile, kes ei jaksa kogu materjali läbi närida, toome välja mõned olulised või hoopis meeleolukad punktid, mis kohtumiselt silma jäid. Ehkki riigipeade meeleolu võis olla hea, Donald Trumpi puhul isegi naljatlev, baseeruvad kokkulepped siiski üsna üldistel raamidel ning maailm jääb ootama, kas kohtumisest ka reaalset kasu tõuseb.

Kohtumise tähtsaim eesmärk, vähemalt USA vaatenurgast, oli Põhja-Korea totaalselt tuumarelvavabaks muutumine. Kahe riigipea kokkulepe on aga üsna üldsõnaline ning ei kohusta Põhja-Koread enamaks kui vaid lubadusteks. „Meil on olemas raamistik,“ ütles Trump ABC Newsile. „Nad alustavad otsekohe!“ oli ta veendunud. Üldsõnaline dokument sätestab ka riikidevahelise koostöö rahu tagamiseks Korea poolsaarel. Trump näib olevat kindel, et Pyongyang asub entusiastlikult tuumarelvade ning ballistiliste rakettide eemaldamise kallale.

3. Head suhted

USA president on mõistagi hea klapiga rahul. Kaks meest suhtlesid omavahel tõlkide vahendusel. „Ma usaldan teda,“ kinnitas president. On erinevaid arvamusi: kes on mures, et president nii kergesti diktaatorit usaldab ja temaga nii vabalt sõbrustab, kuid teisest küljest on sedavõrd head suhted erakordsed ning tekitavad lootust, et need viivad ka reaalsete tulemusteni.

4. Järgmised kohtumised

Trumpi sõnul ta mitte ainult ei pakkunud Kimile võimalust Washingtoni külastada, Kim võttis küllakutse ka hea meelega vastu.

5. Natuke nalja

Vaatamata pikale magamata ajale - USA president kinnitas, et pole 25 tundi järjest sõba silmale saanud - oli Trump hiilgavalt heas tujus. Ta kiitis Põhja-Korea rannajoont, suutes samas ka sisse susata väikese solvangu rakettide täpsuse osas: „No neil on imelised rannad! Neid on võimalik näha iga kord kui [põhjakorealased] oma kahureid ookeani põmmutavad. Siis ma ütlen: „Sa poiss, vaadake vaid seda vaadet! Kas poleks see lihtsalt suurepärane koht, kuhu rannakortereid ehitada?““ Kui kaks meest fotograafide ees poseerisid, muigas Trump ja ütles piltnikele: „Tehke ilus pilt, eks ju? Nii, et me näeme kenad ja nägusad ja peenikesed välja.“ See nali läks paraku tõlkes kaduma või ei pidanud Kim, kes jäi täiesti tõsiseks, seda väga vaimukaks.

6. Mida teeb USA?

USA kehtestatud sanktsioonid Põhja-Koreale jäävad vähemalt esialgu siiski kehtima ning ei kao praeguse lubaduse järgi enne kui Pyongyang on tuumaprogrammi täielikult lõpetanud. Ka ei kavatse Trump Lõuna-Koreast sõdureid ära viia, küll aga leidis, et ameeriklaste ja lõunakorealaste „sõjamängud“ võib mõneks ajaks pausile panna.

7. „Elukas“