17aastane poiss andis end teisipäeval ise Saksa politseile üles ja tunnistas, et tappis pargis 15aastase tütarlapse. Deutsche Welle vahendab, et ohver oli Bulgaaria, mõrvar Rumeenia päritolu.

Pole teada, mis ajendas noormeest jõhkrat kuritegu sooritama, kuid ohvriga oli ta varasemast tuttav. Ta pussitas tüdrukut 11. juunil päise päeva ajal Vierseni linna avalikus pargis. Neiule kutsusid kiirabi pargis aega veetnud kodutud, kes tüdruku appikarjeid kuulsid. Tütarlaps suri hiljem haiglas.

Esialgu vahistas politsei 25aastase türklase, kahtlustades teda tunnistajate antud kirjelduse põhjal. Samuti olevat ta politseid esialgu vältinud, kuid tuli esmaspäeval siiski ise jaoskonda, tunnistades, et põgenes politsei eest, sest kartis, et nood tahavad kontrollida, kas tal on narkootikume. Türgi mees lasti vabaks ning mingit seotust tal roimaga tõepoolest ei ole.

12. juunil astus Mönchengladbachi linna politseijaoskonna uksest koos advokaadiga sisse 17aastane bulgaarlane, kes tunnistas mõrva üles. Politsei usub, et küllap oleksid nad poisi ka ise leidnud, ent tunnistajate - politsei kirjelduse järgi peamiselt juua täis kodutute - kirjeldused mõrvarist olid liiga segased, et neist õiget sotti saada.

Kuid olenemata sellest, kes on vale inimese kahtlustamises süüdi, hakkasid Saksamaa paremäärmuslikes ringkondades 25aastase türklase kohta otsekohe kuulujutud levima. Samuti tekkis üldisem arutelu Saksamaa immigratsioonipoliitika üle. Emotsioonid on eriti laetud seoses 23. mail mõrvatud 14aastase Susanna juhtumiga. Tüdruku tappis iraaklane Ali Bashar, kelle asüülitaotluse Saksamaa 2016. aastal tagasi lükkas.