Peaminister Jüri Ratas tervitas täna Stenbocki majas Eestis visiidil viibivat Madalmaade kuningas Willem-Alexanderit.

Kuningas Willem-Alexander külastab Eestit ja teisi Balti riike nende iseseisvumise 100. aastapäeva tähistamise puhul. Willem-Alexander külastab Eestit teist korda, eelmine visiit toimus 16 aastat tagasi ning siis keskenduti IT koostööle.

Ratas rääkis kohtumisel, et tal on hea meel Eesti ja Madalmaade aina konkreetsemat kuju võtva koostöö üle. Peaminister kinnitas kuningas Willem-Alexanderile, et digiühiskonna arendamisel on lisaks avalikule sektorile Madalmaadega valmis koostööd tegema ka Eesti IT-tööstus ja eksperdid.