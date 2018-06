Eesti trummar Jaak Ahelik sõbrunes Deep Purple’i meestega 1988. aastal, kui ta tutvus Šveitsis asuva Eesti päritolu löökpille tootva tehase esindajatega. Just Paiste taldrikuid kasutab oma kontsertidel ka Deep Purple. „Järgmine kord kohtusime 1993, kui ma käisin Helsingis Deep Purple’i kontserdil. Küsisin nende tolleaegselt mänedžerilt, kas ma võin kontserti filmida. Ta vastas, et filmi, aga filmi nii, et Ritchie Blackmore ei näe,” mõlgutab Ahelik mälestusi tollest kaugest kontserdist.