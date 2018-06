Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ütles, et kui Gonsiori tänaval ehitusmehi näha ei ole, ei tähenda, et tööd ei toimuks.

Rüütelmaa selgitas ERRi uudisteportaalile, et Gonsiori tänaval on tulnud välja mitmeid kommunikatsioone, mis on nõukogude ajal paigaldatud selliselt, mille kohta mingeid andmeid varasemalt ei ole.

"Uued kommunikatsioonid tuleb siduda vanade kommunikatsioonidega ja selleks tuleb valmistada ette üleminekud, aga selleks, et neid üleminekuid ette valmistada oli vaja see lahti kaevata, et näha, mida on vaja teha. Ei ole võimalik kõiki tööprotsesse teha seal kaeviku äärel, et olla inimestele meeltmööda, et inimesed näeksid, mida seal tehakse. Mõned asjad valmistatakse ette tehastes ja siis jääbki lahti kaevamise, vajaliku torupõlvede valmistamise ja paigaldamise vahele aeg, kui neid torupõlvesid valmistatakse," rääkis Rüütelmaa.