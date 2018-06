USAs Virginia osariigis vahistas politsei kaks teismelist, kellele on esitatud süüdistus terrorirünnaku planeerimises. Rünnaku sihtmärgiks oleks olnud ühe keskkooli lõpuball, vahendab ABC News.

Poisid äratasid kahtlust, kui ostsid piletid Bayside'i keskkooli lõpuballile, mille õpilased nad ise kumbki ei olnud. Kool korraldas lõpuballi 9. juunil kohaliku hotelli peosaalis ning kaks teismelist võtsid hotellis koos toa. Toast leidis politsei tulirelva.

Kahtlusalused on kaks poissi, üks 17- ja teine 18-aastane. Kohalik politseiülem selgitab, et neile tundus äärmiselt kahtlane, et keegi tahab minna tantsima lõpuballile, kui pole ise kooli õpilane ega ühegi õpilase kaaslaseks. Kui tantsupidu juba käimas oli, üritasid kohapeale tulnud politseinikud õues 17-aastast poissi märgates temaga vestlust alustada, kuid too pani neid nähes ajama, pillates maha kaasas olnud väikese püstoli. See kinnitas politsei kahtlusi ning nad tormasid hotellituppa, kust leidsid mõlemad poisid ning ühe poolautomaatse tulirelva.

Võimalik, et poisid poleks suutnud ka märkamata jäänutena oma kuritegu toime panna, sest politsei turvas lõpuballi nii hotelli sees kui väljas. Õpilaste õhtut vahejuhtum aga ei rikkunud. Üks ballil käinud poiss ütles Virginian Pilotile, et olevat küll olnud mingi jutt imelikest tüüpidest, kes olid väljastpoolt kooli piletid ostnud, aga see oli tal peo toimumise ajaks täiesti meelest läinud. Osalejad pidid enne tantsupõrandale suundumist politseinikele isikuttõendavat dokumenti ning käekoti ja taskute sisu näitama, kuid peomeeleolu see ei mõjutanud. Õpilased polnud samal ajal hotelli ülakorrustel toimuvast dramaatilisest vahistamisest teadlikudki.