USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni teisipäevast kohtumist Singapuris võib pidada suursündmuseks hoolimata sellest, et riigijuhtide vahel sõlmitud kokkulepe on küllaltki ebamäärane. Võinuks minna halveminigi, sest väidetavalt inimeste tegelikest kavatsustest esimesel minutil aru saav Trump ei pööranud otsa ringi. Ajaloolisele käepigistusele järgnes veel pea viis tundi jutuajamist näiliselt sõbralikus õhkkonnas.

Kas kohtumisele saab tulevikus tagasi vaadata kui maailmamuutvale, sõltub edasisest. Vastastikused visiidid on mõne allika sõnul juba kokku lepitud. Sama ei saa kindlasti öelda Trumpi ja Kimi ühisavalduse kohta, sest rahu tagamine Korea poolsaarel ja kahe riigi vahelise erisuhte sisseseadmine olid sõnastatud ettevaatlikult vaid kavatsustena. Oodatud läbimurret ei toimunud ka selles osas, mis puudutab Korea poolsaare vabastamist tuumarelvadest – kinnitati üle Kimi ja Lõuna-Korea presidendi vahel juba aprillis kokkulepitu.

Kuna üksikasjalikku plaani ja ajakava pole, viitavad eksperdid, et USA ja Põhja-Korea ei pruugi eesmärgist ühtmoodi arugi saada – esimene lootvat, et ainult Põhja-Korea loobuks tuumarelvast, teine aga et USA jätaks ka Lõuna-Korea ja Jaapani omapäi. Kehtib põhimõte, et seni, kuniks kõiges on kokku lepitud, pole milleski kokku lepitud.

Vähemalt üks muutus siiski toimus. Kohtumisega nõustudes ja ülevoolavate kiitustega tõstis USA president senise paariariigi liidri ja Trumpi varasemate sõnade järgi „väikse raketimehe“ endaga võrdsemale positsioonile. Nüüd on küsimus selles, milleks Põhja-Korea liider kergitatud enesehinnangut kasutab. Kas ta on rahul, et Hiina on valmis Põhja-Korea vastaseid sanktsioone lõdvendama ilma lisapingutustetagi, täidab kokkulepitut Trumpi soosingu nimel ülipüüdlikult või midagi hoopis kolmandat. Edasiste sündmuste ettearvamatus ei pruugi meeldida, kuid on samm edasi kahe riigi senistest vaenulikest suhetest.