Päikesekuningas Louis XIV lajatas absolutismile omase bravuuriga: riik, see olen mina. Kolme sajandiga on lääne ühiskond oluliselt rafineeritumaks muutunud ning ühe kuninga asemel on ainuüksi Eestis neid demokraatlikult tuhandeid. Neid kutsutakse nüüd ametnikeks.

Kuningas-ametnik vaatab tavainimesele mõistagi ülevalt alla. Kui juhtub olema kuningas-poliitik, siis ei pea ta töötegemist isegi teesklema. Kuningas-ametnik peab. Seepärast määrab ta endale sobiva kellaaja, millal töötegemist demonstreerida.

Ettevõtluskooli Mainor teenindusjuhtimise õppejõu Katrin Kreegimäe sõnul on Eesti riik muutnud asutuste asukohad ja lahtiolekuajad selliseks, et tööinimesel on võimatu neid külastada. Ta toob näiteks Tallinna, kus kodakondsus- ja migratsiooniameti esindused koliti linna äärde, kuhu on ühissõidukiga või jalgsi raske pääseda. Sama olukord on Tartus.

Kellaaegadest ei maksa rääkidagi. Riigiametid on avatud kõige rohkem kella viieni, mis on mugav ametnikele, aga mitte ülejäänutele. Kreegimäe pakub välja, et riigiasutused võiksid lahti olla näiteks kolmest kaheksani õhtul.

Kui meil oleksid kuningas-ametnike asemel teenindajad, siis seaksid nad oma tööaja inimeste vajadusi arvesse võttes.