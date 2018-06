Will Smithi abikaasa Jada Pinkett Smith paljastas oma Facebooki saate uues osas, et vanaema oli talle maast-madalast eneserahuldamise tähtsust rõhutanud.

"Vanaema rääkis mulle eneserahuldamisest, sest ta tahtis mind teadvat, et see mõnu tuleb minust enesest," vahendab People. "Ta ei tahtnud, et langeksin mõne mehe käte vahele ning kui too mulle mõnu teeb, arvaksin, et see ongi tema teene. Ja seda õpetas vanaema mulle üheksa aasta vanuses!"

Jada avameelitses, et umbkaudu Willow' vanuses oli ta eneserahuldamisega isegi liiale läinud.