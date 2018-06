Eesti kauni kodu tiitli said Tartus tänavu korterelamu Kooli tn 22/24 ning eramud Lootsi tn 2 ja Tamme põik 18. Tiitliga "Tartu kaunis kodu 2018" pärjati Hobuseraua tn 3 ja Elulõnga tn 4 ning Tartu Kutsehariduskeskuse õppekorpus Põllu tn 11a.

Žürii kommentaarid parimate kohta:

Kooli tn 22/24 kinnistul on kahes elamus kokku 18 korterit. 15 aasta jooksul on õuealast välja kujunenud omalaadne kogukonnaaed. Väliruumi loomisse ja hoidmisse panustavad elanikud ühiselt. Märksõnadeks siin on toidutaimed, taaskasutus ja lastekesksus. Žürii tunnustab suure naabruskonna ühist panust hea õueruumi loomisel.

Lootsi tn 2. Tervikliku kujundusega aed, kus iga element on hoolikalt läbimõeldud. Majaehituse käigus maa seest välja tulnud kivid on leidnud uue koha rajatud kiviktaimlas ja istutusalades.

Tamme põik 18. Rõõmus, värviküllane ja mõnusa rütmiga aed. Hea näide sellest, kuidas vormilõikusega hoida taimed kinnistu ja hoone suurusega proportsioonis. Pisikesel krundil on olemas nii majandushoov, tarbeaed, mänguhoov, eesaed, iluaed kui ka väliterrass.

Hobuseraua tn 3. Kõrghaljastus ja elamu arhitektuur lasevad mõjule pääseda minimalistlikul taimestusel. Terrass koos mastaapse kõrgpeenraga on väga hea üleminek ehitusliku ja loodusliku elemendi vahel. Hoone klaaspinnad tekitavad taimedest kauni peegelduse.

Elulõnga tn 4. Põhihoone ja abihoone vahele on arhitektuursete võtetega loodud hubaste mõõtmetega välisruum. Hoonetevaheline ala on erinevate kõrguste, sillutise ning okaspuudega vormitud õuetoaks, mis mõjub siseruumide pikendusena.

Tartu Kutsehariduse Keskuse õppekorpus Põllu tn 11a. Paari aasta eest koos hoonetega uue ilme saanud õueala paistab silma eeskujuliku hooldusega, kuhu on oodatud viibima ka naabrid ja möödakäijad. Suvelillede õiteilu saab nautida mitmes kohas hoonete sissepääsude juures.

Kaunimaid kodusid on Tartus valitud alates 1997. aastast. Selle aja jooksul on linnas eeskujuna esile tõstetud ühtekokku 200 heakorrastatud ja kaunilt kujundatud kinnistut.

Eesti kauni kodu tiitli pälvinud kinnistud esitatakse Eesti Kodukaunistamise Ühendusele Vabariigi Presidendi tunnustuse saamiseks.

Konkursi "Eesti kaunis kodu" raames tunnustatakse riigihalduse ministri tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpliga neid üksikisikuid, perekondi, organisatsioone või kogukondi, kes on silma paistnud tubli tööga koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel.

Tänavu pälvisid tänukirja ja mastivimpli Tartu linna heakorratalgutel tulbi tööga silma paistnud MTÜ Tartu Maheaed ja Tartu Töötukassa. MTÜ

Tartu Maheaed on osalenud talgutel 8 aastat järjest, andes igal aastal suure panuse Jaamamõisa ning Ihaste piirkonna koristamisel. Tartu Töötukassa on talgutel osalenud 5 aastat järjest ja andnud oma panuse Raadi, Jaamamõisa ning Ropka piirkonna korrastamisse.

