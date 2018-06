Teisipäeva hommikul kohtusid nad esimest korda silmast silma Singapuris Sentosa saarel Capella hotellis, ja tegid ajalugu. Nende esimene käepigistus kestis 13 sekundit, ja Trumpi meelest võib see muuta maailma. Kahe riigipea võrdsust toonitasid nende selja taga olnud kuus USA ja kuus Põhja-Korea riigilippu.

Iraan seevastu hoiatas Jong-uni Trumpiga kokkulepete sõlmimise eest, sest ta on ju selline mees, kes võtab oma allkirja tagasi.

Lõuna-Korea ja Jaapan hindasid Singapuri tippkohtumise tulemusi kõrgelt. Ka Venemaa leidis, et Singapuris astuti oluline samm Korea poolsaarel rahu kehtestamise suunas. Venemaa pakkus juba ka abi Põhja-Korea tuumadesarmeerimisel.

Trump usub, et Põhja-Korea juht täidab antud lubadused. „Võib-olla tunnistan kuus kuud hiljem, et ma eksisin – noh, võib-olla mitte, vaid leian mingi vabanduse,“ jättis USA president endale taganemistee.

Trump usub, et Jong-Un täidab lubadused

Neljapäeval 72. aastaseks saav Trump ütles pressikonverentsil, et kohtumine nõudis palju aega ja ettevalmistusi, ning ta pole viimased 25 tundi maganud.

Nende visiitide eeltingimus on alanud kõneluste edenemine. Trumpi sõnul alustab välisminister Mike Pompeo juba järgmisel neid Põhja-Korea kõrgete ametnikega. USA president avaldas lootust, et oma panuse kõneluste õnnestumisse annab ka Hiina.

Ta andis teada, et kõneluste edukal jätkumisel teeb Kim Jong-un visiidi Washingtoni, ning temagi on valmis külastama Pyongyangi. Jaapani ja Lõuna-Korea meedia andmetel kutsus Jong-un Trumpi Põhja-Korea pealinna külastama juba juulis, ning tema külaskäik Washingtoni võib toimuda septembris.

Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonid tühistatakse aga alles siis, kui saab olla kindel, et sealne tuumarelv ei ole enam ohuks, lisas USA riigipea. „Vaenlastest võivad saada sõbrad,“ rõhutas Trump.

Trump väitis, et USA lõpetab ühised sõjaväeõppused Lõuna-Koreaga, ja toob mingil ajal sealt ära kõik USA sõdurid.

65 minutit kestnud pressikonverentsil andis kõneluste kohta selgitusi vaid Trump. Ta lubas, et Põhja-Korea ja Lõuna-Korea kirjutavad juba varsti alla rahulepingule. „Korea sõda lõpetatakse peagi,“ rõhutas USA president.

Aeg näitab, kuidas USA ja Põhja-Korea suhted edasi arenevad. Minna on väga pikk tee, sest praegu puuduvad kahe riigi vahel diplomaatilised ja majandussuhted. Trumpi soojad sõnad Jong-uni aadressil tekitavad läänemaailmas teatud imestust, sest too on ikkagi diktaatoriga, kes ei pea kinni inimõigustest, ja hoiab USA luure hinnangul 80 000–120 000 inimest poliitilistel põhjustel sunnitöölaagrites.