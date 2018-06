Maailmas lõi hiljuti laineid lugu Bulgaaria taluniku tiinest lehmast Penkast, kes läks karjamaalt lahtipääsenuna mai keskel üle piiri Serbiasse. Kuna see ei kuulu Euroopa Liitu, käsitleti looma tagasitulekut Bulgaariasse väljaspool ametlikku veterinaarkontrolliga piiripunkti illegaalse tegevusena, ja looma ähvardas Euroopa Liidus kehtivate reeglite järgi hukkamine.

Penka kurb saatus liigutas paljusid, ning üle 30 000 inimese, nende seas ka Paul McCartney, andsid allkirja tema elu päästmist nõudvale veebipetitsioonile, mis adresseeriti Euroopa Liidule.

Esmaspäeval andis Bulgaaria toiduohutusamet teada, et kaheksa-aastane Penka pääseb hukkamisest ja võib edasi elada. Loomale tehtud tervisetestid kinnitasid, et tema tervisega on kõik korras, ja ta antakse juba selle nädala lõpul omanikule tagasi.