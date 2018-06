Kõlasid pidulikud hümnihelid, misjärel riigipead asusid sõbralikult vesteldes tervitama kaitsejõudude esindajaid ja tähtsaid poliitikuid.

Holland ja Eesti peavad tänases ebakindlas maailmas kokku hoidma

Kersti Kaljulaidi ja Willem-Alexanderi pressiavalduses tänas president Hollandi kuningat sedavõrd kõrgetasemelise riigivisiidi eest, mis austab Eesti 100. aastapäeva. „See on suur au kogu Eesti rahvale!” sõnas president.

Kaljulaid rõhutas, et kahe riigi vahelised suhted on alati olnud tugevad ning ühisel ajalool ja väärtustel põhinev koostöö sõbralik ja efektiivne. „Meil on sarnane arusaam globaalsest julgeolekusituatsioonist ning sellest, kuidas see mõjutab väiksemaid riike. Vajame kõik demokraatlikke väärtusi ja seaduseid, et siin maailmas elada.”

President tõi välja, et Holland on Eestile Soome ja Rootsi järel suuruselt kolmas välisinvestor. Presidendi sõnul võib seda seletada meie sarnase mentaliteedi ja maailmanägemusega. „Väärtustame igapäevaelu lihtsust ning digitaalse ühiskonna eeliseid,” lisas Kaljulaid.

Hollandil ja Eestil on pikajaline ja tihe koostöö ka julgeoleku alal. „Loodan, et see visiit edendab meie koostööd küberkaitse, majanduse ja põllumajanduse kaasajastamise vallas,” oli ta optimistlik.

Kuningas Willem-Alexander tänas Kaljulaidi kutse ja lahkete sõnade eest ning lisas, et on oodanud Eestisse naasmist juba 16 aastat.

Kuningas sõnas, et tal on hea meel õnnitleda presidenti isiklikult Eesti riigi 100. sünnipäeva puhul, ning lausus, et Holland tunneb meie vaba, sõltumatu ja innovaatilise riigiga väga tugevat sidet.

Tema Majesteet avaldas kahetsust, et Eesti ajaloos on olnud nii palju vägivalda ja rõhumist ning lausus, et seda enam on Eesti rahva saavutused imetlusväärsed. „Eesti on mitmel moel Euroopas teerajajaks. Ma tean, et seda on varemgi öeldud, aga teie digitaalsed saavutused on lihtsalt imekspandavad.”

Ka Madalmaade kuningas tõi peamiste koostöövaldkondadena välja küberkaitse ja põllumajanduse küsimused.

„Sarnase maailmavaatega riigid, nagu Holland ja Eesti peavad tänases ebakindlas maailmas kokku hoidma ning näitama, et vabadus on väärtus, millest me iialgi ei loobu,” rõhutas Willem-Alexander.

KUMUst vanalinnani

Lisaks on kuningal ette nähtud kohtumised riigikogu esimehe Eiki Nestori ja peaminister Jüri Ratasega.

Kuningas austab muu hulgas visiidiga e-Eesti esitluskeskust ning Telliskivi Loomelinnakus toimuvat seminari „Innovatsioon põllumajanduses“. Lisaks külastab kuningas KUMU kunstimuuseumi, saab kokku kohaliku hollandi kogukonnaga ning teeb koos Eesti riigipeaga jalutuskäigu Tallinna vanalinnas.