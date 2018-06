Hollywoodi tähe Jared Leto rokkbänd 30 Seconds To Mars on kitarristist ilma jäänud.

"Palun uskuge mind, kui ütlen, et see on minu ja ka bändi jaoks parim lahendus," kirjutas Tomo Miličević Twitteris.

Sarajevos sündinud, kuid USAs üles kasvanud kitarrist pole oma lahkumisotsust põhjendanud. BBC Newsi teatel ei osalenud Tomo märtsist alates bändi praegusel kontserditurneel. Toona kirjutas bänd sotsiaalmeedias, et kitarrist teeb pausi isiklike asjade tõttu.