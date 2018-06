"See sohver püüdis eile Valgas manööverdada majaõuele, ent viinast väsinud silm pettis ja täielik valearvestus viis masina hoopis kraavi," kirjeldatakse esmaspäeval avanenud vaatepilti Lõuna prefektuuri Facebooki lehel. "Kainenemisele järgnes kriminaalmenetlus."

Politsei tuletab meelde, et kuna jaanipäev on peagi saabumas, tuleks piduliste seltskonnas varakult kokku leppida, kes on kaine autojuht ning seltskonna turvaliselt koju viib.