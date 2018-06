Silikaat Grupi juht Vello Kunman ja ettevõtja Simar Selezov teevad olulised sammud nõudliku hotellikülastaja mugavuse suunal ning ehitavad Tallinna kesklinna Eesti esimese nutika butiikhotelli.

Ehitushanke võitnud 1Partner Ehituse tegevjuhi Üllar Hinno sõnul on tegu Eesti esimese Premium-klassi kuuluva hotelliga, millel pole tavapärast personali ning kõik süsteemid on automaatsed. “Inimene saab broneeringuga mobiilikoodi, mis avab õiged uksed. Ka hotellist lahkudes ei pea personaliga suhtlema, kõik asjad saab aetud mobiilselt,“ lisas Hinno.

„Tegemist on uute nutikate lahendustega, mis teevad hotellikülastuse kiireks, mugavaks ja privaatseks. Hoonesse ja hotellitubadesse saab klient siseneda kas numbritest koosneva koodiga või telefonist või paberilt QR-koodi näidates, mis on inimestele rohkem tuttav lennujaama või lennukisse sisenemisel. Oleme Skandinaavia hotellindusmaailmas sellise läbipääsusüsteemiga kui mitte esimesed, siis kindlasti esimeste seas. Hotellitubasid sisustades oleme mõelnud ka pikaajalisematele külastajatele, kes tunneksid ennast mugavalt ja koduselt. Enamikul hotellitubadest on väike kööginurk ja pesumasin ning puhkeala koos lahtikäiva diivaniga, mis teeb tööreisid mugavaks ka koos peredega reisijatele,“ kommenteerib ettevõtmist projekti ideejuht Simar Selezov.

Kawe Plaza kõrval asuva butiikhotelli avamiseks rekonstrueeritakse 1923. aasta projekti järgi ehitatud neljakorruseline hoone, mis saab juurde kaks väljapaistva arhitektuuriga modernses võtmes lisakorrust. Eripärase disainielemendina lisatakse majale punane valgustustriip, mis markeerib niinimetatud Pätsi punast joont – omaaegset piiri, millest Pärnu maanteele kõrgemaid hooneid ehitada polnud lubatud.

1380-ruutmeetrise brutopinnaga hotell asub Pärnu mnt 17/ Tatari tn 4 kinnistul. Hotelli rekonstrueerimisprojekti tegi Guru Projekt, sisekujunduse sisearhitektuuribüroo ArtAku, kes on näidanud oma käekirja nii Nordic Hotel Forumis kui ka Lydia hotellis Tartus. Hotelli ehituskvaliteedi eest vastutab 1Partner Ehitus, kelle portfooliosse kuuluvad restoranid Tuljak, Noa, Villa Mon Repos kui Shishi showruum-laod ja Põhjala pruulikoda. Hotelli ehitus käib ja esimesi külastajaid oodatakse juba 2019. esimeses kvartalis.

