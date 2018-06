Tallinna Tehnikaülikooli lähedal aadressil Ehitajate tee 60 sai Scandium Kinnisvara käe all uue elu Mustamäe endine telefonisidekeskjaam. Viiekorruselisse majja loodi mikrokorterid ja läbi kahe korruse kõrguvad loftid. Täielikult renoveeritud SpaceCube on valmis ja kõik korterid on müüdud.

Maja eripäraks on nimele vastavalt julge välidisain ning motiveerivalt viimistletud trepikojad. Maja ees on lisaks autoparklale rattaparkla. Korterid loodi mõelduna läheduses õppivatele ja töötavatele noortele spetsialistidele. Ostjaskonda kuulusid eelkõige väikeinvestorid, kes üürivad korterid välja.

Kalle Aron, Scandium Kinnisvara arendusjuht: “Maja loo kujunemisel mängis olulist rolli 700m kaugusel paiknev TTÜ, kus aidati kaasa Eesti esimese satelliidi EstCube kosmosesse saatmisele. Piirkonnas õpib ja töötab palju noori spetsialiste, kes vajavad heal tasemel keskmisest väiksemat elamispinda ning täpselt seda SpaceCube täna ka pakub. Kirsiks tordil on eriline disain, suurlinlikud loftid ja üüriinvestorile mugav kommunaalkulude haldus.”

Maido Lüiste, Scandium Kinnisvara tegevjuht: “Mustamäe on tänu suurele elanikkonnale atraktiivne piirkond, kus uute korterite pakkumine püsib madalana. Kuna piirkonna ehitustihedus on suur ja uusi maju on sobiva krundipuuduse tõttu keeruline ehitada, peame heaks lahenduseks rekonstrueerimise käigus seisma jäänud hoonetele uue funktsiooni andmist. Lisaks vanasse hoonesse uue elu toomisele on tulemuseks ka kaunim linnapilt.”

SpaceCube arhitektid on FE Arhitektid. Ehitustööd maja rekonstrueerimiseks algasid 2017. aasta sügisel. Peatöövõttu teostas Scandium Gruppi kuuluv Stark Ehitus.

