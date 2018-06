Möödunud kuul lasti Järvamaal Aravetel õhku Meie kaupluses asunud sularahaautomaat, milles oli sees ligikaudu 100 000 eurot. Vargad on endiselt tabamata.

Häirekeskus sai 16. mai öösel kell 1.58 teate, et Järvamaal Aravete alevikus asuva Meie kaupluse pangaautomaadi juurest kostub häiret, millele eelnes plahvatusega sarnanev heli. Kohale jõudes selgus, et Swedbanki pangaautomaadi esipool on purustatud.

Hoones eluruume pole ning kellegi elu või tervis juhtumi käigus ohtu ei sattunud. Politsei algatas juhtumi kriminaalmenetluse vargust käsitleva paragrahvi alusel.

"Pärast teate laekumist hakkas politsei kohe kontrollima sündmuskohta ja töö jätkub ka praegu, et kõik juhtumi asjaolud välja selgitada," kommenteeris Paide politseijaoskonna juhtivuurija Jan Aasma toona.