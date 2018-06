Neinar Selile kuuluv kinnisvarafirma AS Rondam ostab Toomas Lumanile kuuluva Liivalaia Arenduse AS-i ning sellele kuuluva Luminori peahoone Tallinnas aadressil Liivalaia 45.

Rondam ja Arealis Holding AS sõlmisid 3. juunil aktsiate müügilepingu, mille alusel ostis Rondam Arealiselt täisosaluse Liivalaia Arenduse AS-is, selgub konkurentsiametile esitatud koondumisteatest.

Liivalaia Arendus on kinnisvara valdkonnas tegutsev ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus. Liivalaia Arenduse tegevus piirdub büroohoone haldamisega ja selle ruumide väljaüürimisega Tallinnas. Ettevõttele kuulub Liivala 45 kinnistu ehk Luminori peahoone.

Rondam on kinnisvara valdkonnas tegutsev ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus. Rondam on büroohoonete haldamise ja väljaüürimise valdkonnas tegutsenud Tartus ning ei oma vastavatel tegevusaladel tegevust Tallinnas.

