Ettevõtluskõrgkooli Mainor teenindusjuhtimise õppejõu Katrin Kreegimäe sõnul on Eesti riik muutnud oma asutuste asukohad ja lahtiolekuajad selliseks, mida tööinimesel on võimatu külastada, ainsana on sobivas kohas ministeeriumid ise.

Katrin Kreegimäe sõnul näib riigil erinevalt erasektori ettevõtetest puuduvat tahtmine oma kliente ehk Eesti inimesi viisakalt teenindada. See on põletav probleem, sest pealekasvav põlvkond mõtleb globaalselt ja näeb tööturuna kogu maailma.

„Sõnades tahame, et noored Eesti talendid ei lahkuks ja uusi tuleks juurde. Kui aga riik teenusena on ebamugav, siis valitakse parem teenusepakkuja. See võib olla riikidest mõeldes harjumatu võrdlus, aga on aina enam uus reaalsus,“ ütles Kreegimäe.

Õppejõu sõnul kõiki riigi ja elaniku puutepunkte digitaalseks muuta ei saa ja pole ka vaja. Mida rohkem avalikke teenuseid digitaliseeritakse, seda enam peaks aga tõusma järelejäänud näost-näkku suhtluse ja teenindamise kvaliteet.

“Näiteks Tallinnas koliti Kodakondsus- ja migratsiooniameti esindused, kus aeg-ajalt on kõigil vaja dokumenti või ID-kaardi paroole uuendamas käia, linna äärde, sisuliselt nurgatagustesse, kuhu on ühistranspordiga või jala lootusetu jõuda. Sama on ka autoregistrikeskusega. Rent on äärelinnas odavam, aga sellega muudetakse inimeste elu väga ebamugavaks ning tehakse selgeks, et isegi pealinnas ilma autota hakkama ei saa. Ainsana asuvad ligipääsetavates asukohtades ministeeriumid ise,” tõi teenindusjuhtimise õppejõud välja.

“Sama valuline teema on riigiasutuste lahtiolekuajad. Eraettevõtted, kes ka tegelikult pingutavad, et inimesed nende juurest ei lahkuks, hoiavad oma esindused avatud ka sellistel aegadel, millal inimestel reaalselt on võimalik neid külastada. Riigiametid on avatud aga kella viieni õhtul – nii, et mugav oleks teenindajatel, mitte klientidel. Tegelikult peaksid esindused olema avatud siis, kui klientidel ehk kodanikel on mugavaim neid külastada, näiteks kolmest kaheksani õhtul,” soovitas Kreegimäe.

“Igal vähegi edukal eraettevõttel, kes klientidega kokku puutub, on üks olulisemaid osakondi klienditeenindus. Kui Eesti tahab olla talentidele ligitõmbav elupaik, siis miks ei võiks meil olla riigikogemuse ministeerium, mis tagaks, et eestimaalaste kokkupuude riigiga oleks mugav ja meeldiv,” pakkus Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud.

