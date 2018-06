Ansambel Köömes avaldas värske singli „Uus Maailm”, millega tähistatakse kümne aasta möödumist bändi esimesest kontserdist, mis anti 18. juunil 2008. aastal Saaremaal.

Lugu on salvestatud Susi stuudios Sten-Olle Moldau meistrikäe all ning võluva taustavokaali andis loole Marilin Kongo.

„Otse elust on see laul, noh! Vaatad aknast välja ja saad aru, et eladki täiega düstoopias. Maailmas, mille välja mõtlemiseks pidid mitte väga kaua aega tagasi head kirjanikud tõsiselt kujutlusvõimet pingutama. Hea uus ilm on käes – siin ja praegu,” selgitab bändi solist Aleksander „Sass” Ots, millest laul räägib.

„Selles mõttes on veidi skisofreeniline värk küll, et uus lugu on ju ka kuulatav Spotifys, iTunes'is, Facebookis, YouTube'is ja kes teab, kus veel. Me seoks inimesed justkui veel kõvemini uude virtuaalsesse maailma. Tegelikult tahame selle lauluga lihtsalt konstateerida Uut Maailma – mitte ise hinnanguid anda. Hinnangu las kujundab kuulaja ise,” ütleb bändi trummar Razka.