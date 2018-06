Suvise ülipopulaarse telemängu „Eesti mäng“ kaheksas hooaeg jõuab juulist televaatjateni, kuid seekord on mäng teistsugune. Vaatajatele tuttav, saatejuht Gaute Kivistiku assistent Jaana Heeringson on kohe-kohe emaks saamas ning teda asendab nüüd tantsija Britt Kõrsmaa. Liigset tähelepanu ei karda, sest produtsendid ütlesid, et mul on saates nii spetsiifiline meik, soeng ja kostüüm, et tõenäoliselt inimesed ei hakka mind tänaval ära tundma,“ naerab ta.