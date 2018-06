ÕL VIDEO JA GALERII | Kas paari euroga saab endale koolilõpupeoks šikid rõivad ülle?

Koolide lõpetamised on ukse ees. Kel veel pidulik outfit hankimata või rahakotis tõmbetuul, neil soovitame seada sammud julgelt kaltsukatesse. Neid peaks jaguma igale maitsele. Ainuüksi Tallinnas on teise ringi rõivapoode viiekümne ringis, tuntuim neist on kindlasti Humana.

Eesti disaini poes kohal olnud disainer Svetlana Agureeva väitis, et tema arvates ei pea paika arvamus, et kohalikku disaini saab soetada ainult väga suure raha eest.

Disainer esitles komplekte, mille seas on nii saja euro ringi jäävaid esemeid, kui ka tuhandetesse eurodesse küündivaid kleite. Tema sõnul on viimaste puhul tegu unikaalsete ja väga efektsete taiestega, lisades et lõpptulemus oleneb ikkagi sellest, kuidas sa ise kleidi välja kannad ja kui enesekindlalt end selles tunned.

Humana projekt - koolilõpetajatele riided; Humana, Karin Nahkur, Rasmus Rätsnik, Victoria Lauton, Anu Saagim (Alar Truu)

Mina uurisin meie noortelt trendiinimestelt, kas nemad paneksid koolilõpupeole selga pitsilise ja volangivahuse kleidi, pika õhtukleidi või eelistaksid midagi radikaalsemat.

Stilist Karin Nahkur oli veendunud, et taolist vanamoodsat pitsi- ja volangiunelmat trendikad noored kohe kindlasti ülle ei tõmbaks. "Täna võib tütarlaps pidulikule üritusele minna kas või efektses pükskostüümis. Ka kontsaking pole must be," ütles Karin. "Mina leidsin näiteks siit kaltsukast täiesti uued, väga moekad jalanõud vaid mõne euroga ja need sobivad siidist pikkade pükstega, mis maksid muuseas alla viie euro, fantastiliselt".

"Piduliku touchi annab aga eurone pitstop, mille võib valge särgi peale tõmmata. Lisaks kolme eurone Vercase kott ja pilkupüüdev eurone kaelaehe. Ja valmis ta ongi pittu minema. Ja mis kõige olulisem, samu esemeid on ka hiljem võimalik kasutada miksides neid erinevate rõivatükkidega."

Noormehega oli pisut keerulisem, sest õiges suuruses pükse oli Rasmusele raske leida. Hakkaja stilist ei heitunud ning soovitas poisil otsida õiges suuruses kehakatteid ka naiste kollektsioonidest. "Tänapäeval valmistavad trendikamad moebrändid unisex-rõivaid, st. et samu esemeid võivad vabalt kanda nii poisid kui tüdrukud," selgitas Karin.

Ja voilà, tõepoolest leidsime Rasmusele ägedad püksid hoopis naisteosakonnast. Sinna juurde passisisid suurepäraselt kümne euro kanti jäänud Bossi pintsak, lilleline pluus ja valge lips.

Ka kingavalik oli Humanas suurepärane. Lõpuks ei osanudki poiss otsustada, kas võtta kvaliteetsest nahast kolmteist eurot maksvad kingad või moekad sinakasrohelised tennised. "Tegelikult sobivad täna piduliku outfit' iga mõlemad," selgitas Karin. "Tähtis on vaid see, et jalanõud oleks puhtad ja terved."