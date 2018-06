Eelmise aasta lõpus uuris “Radar” MTÜ Lootus Sinuga tegevust, kus annetaja tundis ennast petetuna ja kahtlustas annetuse korraldajat sahkerdamises.

Mittetulunduüshing lubas Tallinna Lastehaigla jaoks koguda 18 000 eurot uue kuvöösi otsmiseks. Kuid MTÜ sees tekkinud probleemid sundisid annetuse korraldajat Jekaterina Panovat kulutuma lõviosa kogutud summast hoopis enda tarbeks.

“Mulle ei tulnud pähegi, et ma peaksin annetajatele kirjutama ja teatama, et mul on vaja sealt raha võtta,” rääkis MTÜ juhatuse liige Jekaterina Panova.