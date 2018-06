USA president Donald Trump sõnas, et kõnelused Põhja-Korea liidri Kim-Jong-uniga, mis kulmineerusid ühise kokkuleppega, olid ausad, otsesed ja produktiivsed. "Palju õnne kõigile. Minu jaoks on see väga tähtis sündmus maailma ajaloos," teatas Trump pressikonverentsil.

Sõlmitud leppe kohaselt töötavad USA ja Põhja-Korea ühiselt uute suhete loomise nimel, vahendab BBC. USA lubas julgeolekugarantiid ning Kim tõotas hävitada tuumapolügooni.

Reporteritega kõneldes teatas Trump, et Kim oli nõustunud oma tuumarelvaprogrammi osas mööndusi tegema juba enne tippkohtumist.