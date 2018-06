USA president Donald Trump sõnas, et kõnelused Põhja-Korea liidri Kim-Jong-uniga, mis kulmineerusid ühise kokkuleppega, olid ausad, otsesed ja produktiivsed. "Palju õnne kõigile. Minu jaoks on see väga tähtis sündmus maailma ajaloos," teatas Trump pressikonverentsil.

Sõlmitud leppe kohaselt töötavad USA ja Põhja-Korea ühiselt uute suhete loomise nimel, vahendab BBC. USA lubas julgeolekugarantiid ning Kim tõotab töötada oma riigi tuumarelvavabaks muutmise nimel. Kim lubas ka hävitada tuumapolügooni. CBS News vahendab, et viimane lubadus tuli pärast dokumendi allkirjastamist hea tahte märgina ning pole Trumpi sõnul isegi dokumendis kirjas. Trump oli rahul, et Kim on tema hinnangul teinud enamatki kui nende kokkulepe ette näeb.

Dokumendi sisu on üsna üldsõnaline, Põhja-Korea kõigest lubab, et võtab ette samme tuumarelvastusest loobumiseks. Sanktsioonid jäävad esialgu kehtima.