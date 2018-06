"Väga paljud on märganud, et Trump saab paremini läbi autoritaarsete riigijuhtidega ja Kim Jong-unist meil autoritaarsemat hetkeseisuga ei ole. Võimalik, et läheb kenasti ja ta [Donald Trump] ei muuda oma lubadusi. Kas see on tingimata see, mida me tahame – me ei tea," räägib Kirna.

Catlyn Kirna selgitab, et USA president Donald Trump on varem näidanud, et ühel päeval võib ta sõlmida kokkuleppeid, teisel aga otsustada sootuks midagi muud. "Aga samas on tore, kui kohtutakse ja läbi räägitakse," lisab Kirna.

Donald Trumpi ja Kim Jong-uni kohtumise muudab oluliseks see, et Põhja-Korea liider nõustus üldse osalema, arvab Tallinna ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor Catlyn Kirna . Sellest ei saa aga tema sõnul järeldada, et riikide esindajad sõlmitud ühisdeklaratsioonist ka kinni peavad.

Tema hinnangul on praeguse kohtumise juures kõige olulisemaks märgiks olnud see, et Põhja-Korea on nõustunud USAga sama laua taha istuma ja tegutsema. "See näitab seda, et Hiina on teinud, mida talt on pikka aega oodatud," selgitab ta, et just see riik võib olla mänginud olulist rolli kohtumiseni jõudmisel. "See on väga postiivne, sest Hiinale on ette heidetud, et nad peaksid paremini Põhja-Koread ohjama, mida nad on keeldunud tegemast."

Kohtumise raames sõlmisid Donald Trump ja Kim Jong-un ka ühise deklaratsiooni, mis seab teiste seas eesmärgiks Korea poolsaar tuumarelvadest vabastada. Kas nüüd võib loota, et tuumasõda on ennetatud?

"Seda võib alati loota, et tuumasõda ei tule," vastab Kirna. "Aga hetkeseisuga: seni kuni Põhja-Koreal on tuumarelvad, on nad ohuks. Samamoodi on USA oma välispoliitikas suhteliselt ebastabiilne – ka see on oht," arvab ta.

Kas kohtumise raames saavutatud kokkulepped võiksid ka Eestit mõjutada? "Seal on mitu aspekti. Esiteks tuumasõja oht on väga suur probleem. Ja see on asi, mis riigipiire ja piirkondi ei tunne," arvab Kirna, et sellise konflikti puhkemine mõjutaks meid otseselt.

Eesti võib sattuda olukorda, kus sõprade vahel tuleb valida

"Teine aspekt, mis on meile võib-olla palju kodusem: meie huvides on see, et rahvusvahelistes suhetes ei tekiks suurt konflikti, millega on seotud USA," lisab Kirna. Ta selgitab, et kui USA-l on näiteks Aasias palju tegemist, võib tähelepanu koonduda sinna ja Euroopa asjadega tegelemine võib jääda teisejärguliseks.

"Kui me räägime ikkagi väga kõrgetasemelisest sõjategevusest, siis ütleme, et sõjategevus Iraagis versus sõjategevus näiteks Põhja-Koreaga on USA armeele kaks täiesti erineva tasemega üritust. Meie huvides on see, et USA ei satuks seal [Korea poolsaarel] ühtegi konflikti, sest see omakorda tõmbaks kindlasti kaasa ka Euroopa riigid. Meie huvides on see, et ei juhtuks ühtegi sarnast asja," kirjeldab Kirna veel.

Ta lisab, et Eesti jaoks pole praegu olukord kuigivõrd roosiline, sest Trump on pärast G7 kohtumist pööranud tülli enamiku NATO juhtivliikmetega. "Eestile on selles mõttes keeruline olukord, et kõik meie sõbrad on hakanud tülli minema ja me peame järsku sõprade vahel valima. See on küll asi, milleks Eesti valmis ei ole ja mida me ei taha teha."