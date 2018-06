Kohustusliku liharoa tooraine on sel aastal: noorlooma sisefilee, vasika harknääre ja riis. Lisaks tuleb juurde valmistada kolm garneeringut. Teise roa etteantud tooraine on Itaalia päritolu Castelmagno juust ja munad. Üllatustooraine, mis selgus päev enne võistlust ja tuleb sobitada muna- ja juusturoa juurde, on spagetid.

Pavel Gurjanovi sõnul on ettevalmistused kulgenud igati plaanipäraselt. “Jõudsime Torinosse juba mitu päeva varem ja oleme treeninud siinses ettevalmistusköögis. Meeleolu on väga hea,” sõnab kokk. “Konkurents on sel korral tõesti tugev. Täna, ehk võistluste teisel päeval, osalevad enamus Skandinaavia riike - Rootsi, Soome, Norra, Taani. Eile paistsid silma Prantsusmaa, Belgia, Island ja Ungari.” Tegemist on Euroopa eelvooruga, millest edasipääsuks ülemaailmsesse finaali on vajalik kahe päeva arvestuses pääseda 20 võistleja seast 10 parima sekka.