* Lõpetanud 1979. aastal Baarni algkooli, käis prints Willem-Alexander kolmes keskkoolis: Baarnis, Haagis ja viimaks Ühendkuningriigis Walesis asuvas United World College of The Atlanticus.

* Kui Willem-Alexanderi ema Beatrix 1980. aastal Hollandi kuningannaks tõusis, sai esikpojast troonipärija ehk Oranje prints.

* 1985-1987 teenis Willem-Alexander sõjaväes, seejärel õppis Leideni ülikoolis ajalugu, saades 1993. aastal sealt magistrikraadi.

* Willem-Alexander räägib inglise, hispaania, prantsuse ja saksa keelt.

* 51aastane Willem-Alexander on Hispaania kuninga Felipe VI järel Euroopa noorim monarh. Nad on omavahel lähedased sõbrad.

* 2001. aasta märtsis teatas õukond, et troonipärija on kihlunud endise Argentina investeerimispankuri Máxima Zorreguieta Cerrutiga. Juba 11 kuud hiljem laulatati kuninglik paar Amsterdami Nieuwe Kerkis.

* Kuna Máxima isa Jorge Zorreguieta oli olnud kindral Jorge Rafael Videla vägivaldse režiimi ajal põllumajandusminister, ei lubanud Hollandi võimud tal tütre laulatusel osaleda. Zorreguieta ei saanud osa ka väimehe kroonimisest. Küll aga tohtis Zorreguieta osaleda oma kolme tütretütre ristimisel - seda peeti pere-, mitte riigiasjaks.

* Willem-Alexanderi ja Máxima esiktütar printsess Catharina-Amalia tuli ilmale 2003. aasta detsembris. 2005. aasta juunis sündis printsess Alexia ja 2007. aasta aprillis pesamuna printsess Ariane.

* Jaanuaris 2013 teatas kuninganna Beatrix, et loobub troonist oma vanima poja kasuks. Willem-Alexander krooniti kuningaks 30. aprillil 2013.

* Kuningas Willem-Alexander on kirglik lennundushuviline. Kunagi on ta öelnud, et kui ta poleks kuningakoja liige, oleks ta lendur. Mullu selgus, et monarh ongi Hollandi kuninglikus lennukompaniis KLM aastaid salamisi külalispiloodi ametit pidanud ja regulaarselt reisijaid sõidutanud. "Sul on lennuk, reisijad ja meeskond. Sul on nende ees vastutus," rääkis kuningas. "Sa ei tohi võtta oma maapealseid probleeme taevasse kaasa. Saad end täielikult vabaks võtta ja keskenduda muule. Minu jaoks on see lendamise kõige lõdvestavam osa."

* Veel armastab monarh tennist, jooksmist, purjetamist,sukeldumist ja suusatamist. Oma abikaasa ja tütardega käib Willem-Alexander igal talvel Austrias suusapuhkusel.