Teisipäeva hommikul astus "Terevisioonis" üles Eesti värskeim superstaar Uudo Sepp, kes esitas oma esimest singlit "Võitmatu" koos uue bändiga. Uudo bändis musitseerivad Robert Vaigla kitarril, Oliver Rõõmus trummidel, Joonas Mattias Sarapuu klahvpillidel ning Heiko Remmel basskitarril. "Klapp on kuttidega suurepärane, koos olles on tunne, et tulemas on midagi väga head," sõnab Uudo rõõmsalt. "Bändipoisid pakkusid end ise välja ja meil oli ainult valimisraskus," räägib Sepp, et kuigi suurt tunglemist bändimeeste kohtadele ei olnud, on tema meelest kokku saanud väga head muusikud. "Õhkkond on juba mõnus," on Uudo rahul.

"Mul on palju lugusid valmis kirjutatud, nüüd on vaja ainult professionaalidel üle vaadata," räägib Sepp tulevikuplaanidest ning enda kirjutatud laulude avaldamisest. "Enne loo ilmumist tuleb läbida pikk protsess, näiteks tuleb mõelda, kuidas lugu avaldada, et see ei jääks teiste laulude varju. Samal ajal antakse äkki Eestis või välismaal mõni teine suur singel välja, kõik see mängib rolli," lausub Uudo, et enne loo avaldamist tuleb kõik detailid viimseni läbi mõelda.