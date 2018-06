Lapsena "Star Trekis" Aleksandr Roženkot mänginud ning komöödiasarjas "Grace tule all" hiilanud Jon Paul Steuer suri 1. jaanuaril vaid 33 aasta vanusena.

Alles sel esmaspäeval avaldati näitleja ja muusiku surma põhjus: ta oli endale tulirelvast kuuli pähe lasknud.

Rest in Peace, Jon Paul Steuer, the first actor to play Alexander in TNG. You will be deeply missed. pic.twitter.com/ATVn2uwezE