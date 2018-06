"Kuna mul oli fotokas kaasas, siis tegin nähtust pildid, kuna selline vaatepilt on äärmiselt kummaline. Mis nende lindudega toimub? Kas inimkäsi on võtnud ette nende surnuaiaelanike hävitamise? Ega mürk ei vali. Kui kassid või muud loomad neid mürgitatud linde sööma peaksid, siis tuleb hukkunud liike juurdegi...Või on tegu linnukatkuga?" mõtiskleb ta.