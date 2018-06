Daily Mail palus kehakeele eksperdil Patti Woodil analüüsida kauaoodatud käepigistust USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni vahel.

Eksperdi sõnul näitas käepigistus, et mõlemad osapooled on võrdsed, kuigi Trump üritas näidata oma võimu Kimi käsivarre puudutamisega. Wood selgitas, et inimest, kes puudutab tervitusel oma vasaku käega vastase õlavart, nähakse võitjana juba enne seda, kui debatt alatagi on jõudnud. "Meie aju limbiline süsteem ütleb, et Trump on võitnud," lisas ta.

Donald Trumpi ja Kim Jong-uni kauaoodatud käepigistus (Reuters/Scanpix)

Võrdsust näitas ka meeste sammukiirus, kui nad üksteisele tervituseks lähenesid. Kuid Wood nägi erinevust initsiatiivis. Nimelt oli Trump esimene, kes oma käe tervituseks välja sirutas. „Ta tuli jõuliselt, sirutas käe välja, et teha end veelgi suuremaks kui ta tegelikult on,“ sõnas ekspert. Woodi meelest on Trumpi selline käitumine põnev, kuna ärikohtumistel sirutab esimesena oma käe välja pigem see, kel on vähem võimu. „Huvitav, et ta kasutab seda kui domineerivat võtet,“ ütles Wood.

Siiski märgib naine, et erinevates kultuurides hinnatakse asju erinevalt. „Inimesed USA-s ütleks, et Trump võitis. Teiste kultuuride esindajad ütleks, et ta oli tahumatu ja näitas väheseid teadmisi teiste riikide kohta, mistõttu oli tema käitumine lugupidamatu." Wood märkis, et Kim vaevu reageeris Trumpi initsiatiivikusele, jäädes rahulikuks ning tugevaks. „Tagasihoidlikkus on paljudes Aasia riikides võimukuse märgiks,“ selgitas ekspert.

Veel käepigistusel peatudes ütles Wood, et ta ei märganud, kumb neist selle lõpetas. Ka see viitavat meeste võrdsusele. Naise sõnul olla tavaliselt Trump see, kes ootab, millal teine ta käe vabastab.