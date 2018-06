VIDEO | Hannes Võrno: ma tean seda tunnet, kui ma endas tiigri esile kutsun

„Tiiger on ülirahulik. Ta on nagu 25 miljonit aastat paigal seisnud suur graniitrahn kusagil Põhja-Eesti ilusas rannameres – ta lihtsalt on seal. Võib-olla ta liigutab sabaotsa, võib-olla tõmbab keelega üle vurrude, aga meiesugused väiksed köömnekesed ei tea kunagi, mis tema sees tegelikult toimub,“ ütles Võrno, kelle sõnul suudab inimene stoilise tiigri siiski endast välja ajada, kasutades looma näiteks lamedavõitu meelelahutuseks. „Ajame ta kepiga närvi ja siis filmime, kuidas ta tormab gladiaatorite väljakule ja kahmab meie peategelast kannikast.“

„Jah, ma tean seda tunnet, kui ma endas tiigri esile kutsun – see on olnud kahel korral, kui ma olen olnud oma mõlema poja sünni juures. See on ühele mehele sisemiselt ja emotsionaalselt väga see hetk, et „Ma olen praegusel hetkel tiiger“ – ma lõikan ema ja last ühendava nabanööri läbi. See on väga-väga niisugune tunne, et ma olen rohkem kui tiiger,“ meenutas Võrno. „Või kui ma lähen kirikusse oma isa kirstu järel. Ja see tehakse kirikus lahti. Ja ma näen oma isa esimest korda kirstus. Surnuna. See on see hetk, mis tassib sinust tiigri välja.“

Inimesele appiminek või tänaval kellegi elu päästmine pole Võrno hinnangul tiigritegu – see peaks iga mehe jaoks olema elementaarne käitumine.

„Sisemine tiiger seisneb selles, kui sa ei näitagi välja, mis su sees toimub – ei oma lapse sünni ega oma isa surma juures,“ rääkis Võrno tiigrist inimeses ja lisas, et sageli ei tea inimesed sedagi, et tiiger on ainuke ujumist nautiv kaslane.

Kui vaadata ainult tiigriksoleku klantsfassaadi – korralikku kõhutäit, 19-tunnist und ja korralikku suplust –, tahaks küllap iga mees tiiger olla, leiab Võrno, kes seisab nüüd selle eest, et Tallinna loomaaia tiiger endale uue ja väärilise kodu saaks. Kuni Tiigrioru valmimiseni elab amuuri tiiger loomaaia vanas laohoones, mis ei paku paraku loomväärseid tingimusi. Hoolimata täbarast hetkeseisust on tiiger aga praegugi korralik külastajamagnet.

Ent tulevikus rõõmustaks iga uudistajat võimalus võluva kaslase tegemisi mitmekesisemalt jälgida – seda kas läbi klaasi või siis looma jaoks märkamatuks jäävast tunnelist. Veel enam, tulevikus rajatav troopilise pilvemetsa hoone loob võimaluse jälgida tiigri toimetusi isegi kohvikuaknast.

Kui ninasarvikud välja jätta, on tiigrist viimase saja aasta jooksul saanud kõige drastilisemalt hääbuv liik. Tiigrite arvukus on vähenenud rohkem kui 20 korda, levila on aga veelgi karmimalt ahenenud. Kui kavandatav Tiigriorg muutub tõeliseks tiigrite saatkonnaks Eestis, saab ka Tallinna loomaaed anda oma panuse selle ülimalt ohustatud liigi alalhoidu.