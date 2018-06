12. juunil toimub Tallinna Linnateatris „Rännak kitarrimuusika ja elutõdedega“, kus esinevad Ekke Lainsalu ja Ereli Järv.

Müügikoolitaja Ekke Lainsalu on tunnistanud, et kui ta oleks sunnitud ametit vahetama, siis tõenäoliselt saaks temast kitarriõpetaja. Ta on kitarri mänginud juba pikka aega, kuid kontserte andnud viimase kahe aasta jooksul, Eestis küll vähem kui välismaal.

Lainsalu kombineerib oma muusikat sõnumiga, mis on tema elukogemus ja mis aitaks maailma natuke paremaks muuta. Ta usub, et selles muusikas on hästi palju positiivset energiat inimeste muutmiseks. „Tähtis on see eeskätt mulle endale sellepärast, et esiteks mulle meeldib seda teha ja ilma selleta ma ei kujutaks ette. Teiseks, kui on võimalik seda muusikat ka jagada kuulajatele, siis see ongi tähtis. Võib istuda kodus ja kirjutada sahtlisse piltlikult öeldes. Ma tunnen nüüd, et mul on elukogemus – 50 eluaastat ei ole enam väga kaugel. Elukogemus ja võib-olla ka sisemine küpsus on andnud mulle võimaluse luua muusikat, mis peegeldabki seda küpsust, seda headust ja emotsiooni, mis on võib-olla natuke teistmoodi kui vaevaliselt sündiv muusika. Olgem ausad, muusikal on ääretult suur võim: muusika võib panna meid nutma, tõsta tuju või ärritada, viia meid ükskõik millisesse seisundisse,“ ütleb Lainsalu.