Sellest aastast ei pea pangad enam kontrollima, kas ülekande saaja nimi ja arveldusarve number klapivad. See on loonud soodsa elukeskkonna petturitele ja rahapesijatele, kirjutab Äripäev. „Tulevikus on turvalisem lennupilet osta ja raha kohvris kohale viia kui ülekanne teha,“ ütles vandeadvokaat Andres Vinkel.

Paar kuud tagasi pöördus Narlexi advokaadibüroo poole välisfirma, kes jäi SEB panga äpardunud ülekande tõttu ilma 180 000 USA dollarist. Vinkeli sõnul soovib klient juhtumiga SEB vastu kohtusse minna.